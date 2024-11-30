Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Cimbom'da, Eyüpspor maçı öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamayacak.
Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.
Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.
ABDÜLKERİM ENDİŞESİ!
Öte yandan Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Abdülkerim, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
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