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Haberler Galatasaray Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Cimbom'da, Eyüpspor maçı öncesi büyük bir endişe yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 11:41
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Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

RAMS Park'ta yapılacak zorlu maç saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

ABDÜLKERİM ENDİŞESİ!

Öte yandan Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da büyük endişe! Eyüpspor maçı öncesi...

Abdülkerim, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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