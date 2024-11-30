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Haberler Galatasaray Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda ocak ayında nokta atışı hamleler yapmak isteyen Cimbom'dan sürpriz bir atak geldi. Sarı kırmızılıların, eski Fenerbahçeli o ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 15:46
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Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Sarı kırmızılılar ocak ayında yapacağı takviyeler için temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer gündemine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Aslan'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

İşte o isim ve transferin detayları...

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Altay Bayındır Premier Lig defterini kapatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Kariyerine Türkiye'de devam etme kararı alan milli kalecinin yeni adresi de belli oldu.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Geçen sezon Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk 11'de yeteri kadar süre alamıyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Ruben Amorim'in de kadroda düşünmediği ve kaleci bölgesi için yeni arayışlara yöneldiği ifade edilen Manchester'da Altay ile yollar ayrılabilir.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Bu kapsamda 26 yaşındaki eldivenin de Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

GALATASARAY GÜNDEMDE

Akşam'ın haberine göre, Altay Bayındır için Galatasaray'ın nabız yokladığı ileri sürüldü.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Muslera'nın sezon sonu yeşil sahalara veda etmesi beklenirken oluşacak boşluğu doldurmak için arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetimin, milli kaleciyi de gündemine aldığı belirtildi.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Tarafların anlaşması halinde Altay Bayındır ara transferde sarı kırmızılı takıma imza atabilir.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

CELTIC DE İSTİYOR

İskoçya'nın köklü takımlarından Celtic de Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Kasper Schmeichel'ın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci arayışına başlayan İskoçya ekibinin, ocak ayında Altay'ı bitirmek istediği bildirildi.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Altay Bayındır'ın İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray eski Fenerbahçeli yıldızı transfer ediyor! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Bu sezon takımıyla sadece 2 maça çıkabilen Altay, sadece EFL Cup'ta formayı sırtına geçirdi.

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