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Haberler Galatasaray Aslan %74 ile son 8'de

Aslan %74 ile son 8'de

Avrupa Ligi'nde 5. haftanın sonunda yapay zeka, tahmini puan durumu ve olası tur atlayacak takımları belirledi. Galatasaray’ın ilk 8’e girme şansı %74 olarak belirlendi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Aslan %74 ile son 8'de

Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Galatasaray, AZ Alkmaar'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak, puanını 11'e yükseltti ve namağlup olarak yoluna devam etti. Sarıkırmızılılar, bu sonuçla ligde Lazio, Athletic Bilbao ve Eintracht Frankfurt'un ardından dördüncü sırada yer aldı. Beşinci hafta maçlarının tamamlanmasından sonra ise yapay zekaya göre ilk 8'e ve ilk 24'e kalacak takımlar tahmin edildi. Galatasaray, turu büyük oranda garantiledi.

FENERBAHÇE YÜZDE 16

Yapay zekaya göre; sarı-kırmızılıların çeyrek finale kalma ihtimali %74... İlk 24 içinde yer alması ise %100 olarak belirtildi. Fenerbahçe'nin ilk 8 arasında girme ihtimali %16 olarak görülürken, ilk 24 takım arasında yer alma ihtimali de %93... Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın 5'inci maçlar sonunda ilk sekiz şansı %0.5 olarak gösterildi. Kartal'ın ilk 24 takım arasında yer alma oranı ise son 3 karşılaşma öncesinde %33 olarak öngörüldü.

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