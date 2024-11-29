Namağlup devam

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftada Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında 1-1 berabere kaldı. 5. hafta sonunda 11 puana ulaştı. Henüz 2'de AZ Alkmaar'da Mijnans, Muslera'nın hatasını fırsat bilerek golünü attı, skoru 1-0 yaptı. Hollanda ekibi 9'da da tehlikeli geldi, önce Van Bommel'in, sonra Lahdo'nun şutunda Muslera başarılıydı. 13'te ilk net şansımızı bulduk; Mertens'in enfes orasında Osimhen'in kafa vuruşu dışarı gitti. 24'te AZ'de Van Bommel yine denedi, top yandan auta çıktı.

OSIMHEN AFFETMEDİ

43'TE beklediğimiz gol geldi. Mertens yine şık bir orta açarken Osimhen'in kafa vuruşu geldi, Koopmeiners'e çarpan top ağlara gitti, skor 1-1 oldu. İkinci yarıya temsilcimiz hızlı başladı. 46'da Mertens bir kez daha müthiş bir orta açtı, Batshuayi'nin kafa vuruşu Zoet'den geri döndü. 74'te Sara'nın ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda direğe takıldık. Uzatma anlarında Osimhen'in golü ofsayta takıldı.

DİREĞE TAKILDIK

MÜCADELENIN ikinci yarısında etkili bir görüntü çizen Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı şanssızlık yaşandı. Başarılı stoperin 74'te kafa vuruşunda top direkten döndü.

EN GOLCÜ SEZON

Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanını boş geçmeyerek en fazla gol attığı Avrupa sezonunu yaşıyor. 5 haftada 13 gol bulan Aslan, en son 2009-10 sezonunda Avrupa Ligi'nde toplamda 12 gol kaydetmişti.