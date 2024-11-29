Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarı kötü oynadıklarını, planladıklarını oyunu ikinci yarı oynadıklarını belirtip, Nelsson değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim" dedi.

KUPA İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Galatasaray'da 2. yarıda Nelsson'un yerine oyuna giren ve iyi bir ortaya koyan Metehan Baltacı, umut dağıttı. 22 yaşındaki genç stoper, "Puan kaybettik ama sonuna kadar istememiz güzel bir mesajdı. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum; o kupayı almak için her şeyi yapacağız" diye iddialı konuştu.

DAVİNSON SANCHEZ GEÇİLMEZ

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Alkmaar karşısında da savunmanın sigortası oldu. Maçta, en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olan Sanchez (15), girdiği beş hava topu mücadelesinden de galip ayrıldı. Bu sezon 13 maçta oynayan tecrübeli yıldız, 2 gol, 1 asist katkısı da sağladı.

ÜÇ STOPER TERCİHİ

Galatasaray'da dün akşam üçlü stoper uygulandı. Okan Buruk, savunmada Abdülkerim, Davinson Sanchez ve Nelsson üçlüsünü yan yana oynattı. Kanat bekleri olarak da Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev aldı. Orta saha üçlüsünde yine Torreira, Sara ve Mertens yer aldı.