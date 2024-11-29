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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan AZ Alkmaar maçı sonrası örnek davranış!

Galatasaray'dan AZ Alkmaar maçı sonrası örnek davranış!

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılar örnek bir davranış sergiledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:26 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 09:30
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Galatasaray'dan AZ Alkmaar maçı sonrası örnek davranış!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar maç sonu örnek bir davranış sergiledi.

Temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar maçı sonrası soyunma odasını temizleyip stadyumdan ayrıldı.

Hollanda kulübünün yetkilileri, bu davranışından dolayı Galatasaray'ı tebrik etti.

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