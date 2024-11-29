Galatasaray'dan AZ Alkmaar maçı sonrası örnek davranış!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar maç sonu örnek bir davranış sergiledi.
Temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar maçı sonrası soyunma odasını temizleyip stadyumdan ayrıldı.
Hollanda kulübünün yetkilileri, bu davranışından dolayı Galatasaray'ı tebrik etti.
🦁 Temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar maçı sonrası soyunma odasını temizleyip stadyumdan ayrıldı.@berktibettore 🤳 pic.twitter.com/X42MFM9HGL
— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024