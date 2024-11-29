Galatasaray Eyüpspor hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u ağırlayacak. Sezona namağlup bir şekilde lider olarak devam eden sarı kırmızılılar, Arda Turan'ın yönettiği İkas Eyüpspor karşısında alacakları galibiyet ile farkı açmayı hedefliyor.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından antrenman görüntülerini paylaştı.

Galatasaray - Eyüpspor maçı, 1 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER