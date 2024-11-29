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Galatasaray Eyüpspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıkları başladı. Kulüp, resmi hesaplarından yaptığı paylaşım ile antrenmanı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 19:40
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Galatasaray Eyüpspor hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u ağırlayacak. Sezona namağlup bir şekilde lider olarak devam eden sarı kırmızılılar, Arda Turan'ın yönettiği İkas Eyüpspor karşısında alacakları galibiyet ile farkı açmayı hedefliyor.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından antrenman görüntülerini paylaştı.

Galatasaray - Eyüpspor maçı, 1 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER

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