  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Başkan Cengiz anıldı

Başkan Cengiz anıldı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz vefatının 3. yıl dönümünde anıldı. Ulus Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cengiz yönetiminden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı anma, edilen dualarla sona erdi. Başkan Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmek bir aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray'a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi" derken oğlu Cengiz ise "O, Galatasaray uğruna ömrünü verdi. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başkan Cengiz anıldı
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz vefatının 3. yıl dönümünde anıldı. Ulus Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cengiz yönetiminden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı anma, edilen dualarla sona erdi. Başkan Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmek bir aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray'a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi" derken oğlu Cengiz ise "O, Galatasaray uğruna ömrünü verdi. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Talisca düellosu! Beşiktaş ve F.Bahçe...
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: Usta yazardan Beşiktaş ve UEFA için olay sözler! "Paçalarından çifte standart dökülüyor"
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da...
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanı çektik aldık 3 puanı çektik aldık 01:54
Nefes aldılar Nefes aldılar 01:50
Ustaların imzası Ustaların imzası 01:49
İhtiyar delikanlı! İhtiyar delikanlı! 01:49
Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... 01:36
F.Bahçe Çekya'da geri döndü! F.Bahçe Çekya'da geri döndü! 01:36
Daha Eski
İşte UEFA güncel ülke puanımız! İşte UEFA güncel ülke puanımız! 01:36
AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! 01:36
Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... 01:36
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... 01:36
Gio'dan istifa yanıtı! Gio'dan istifa yanıtı! 01:35
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... 01:35