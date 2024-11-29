DİĞER
Başkan Cengiz anıldı
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz vefatının 3. yıl dönümünde anıldı. Ulus Mezarlığı'ndaki anmaya Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cengiz yönetiminden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı anma, edilen dualarla sona erdi. Başkan Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmek bir aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray'a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi" derken oğlu Cengiz ise "O, Galatasaray uğruna ömrünü verdi. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.