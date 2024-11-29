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Haberler Galatasaray Asist uzmanı

Asist uzmanı

37 yaşındaki Belçikalı forvet, şık ortasıyla Osimhen’i golle buluşturdu. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 3, toplamda 6 asiste ulaştı. Verdiği röportajda da “Galatasaray son kulübüm” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Asist uzmanı

Galatasaray'da ilerlemiş yaşına rağmen oynadığı futbolla gençlere taş çıkartan Dries Mertens, Alkmaar maçında da kalitesini ortaya koydu. 'Asist Uzmanı' Belçikalı forvet, karşılaşmanın 43. dakikasında Hollanda'da da sahne aldı. 43. dakikada Mertens'in sağ taraftan şık ortasında Osimhen, arka direkte müthiş yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzaklaştırmak için müdahalesinde top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı. Tecrübeli yıldız, Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3. asistini yaparken, 2 de gol katkısı sağladı. Bu sezon oynadığı 20 maçta 4 gol, 6 asiste ulaşmayı başardı. Öte yandan Alkmaar maçı öncesinde röportaj veren, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

İŞLEMEYEN BIR ŞEYİ DEĞİŞTİRDİM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarı kötü oynadıklarını, planladıklarını oyunu ikinci yarı oynadıklarını belirtip, Nelsson değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Sakatlık sebebiyle değildi. Bunu Nelsson'a da anlattık. Davinson'u merkezde kullanmak için... Parrott, çok hareketliydi merkezde, Nelsson'a uymadı. Metehan da olumlu işler yaptı. Nelsson, 3-4 metre rakibin arkasında kaldı. Takip etmediği yerler oldu. Davinson daha takip eden, risk alan bir oyuncu. Değişikliğin sebebi buydu. Nelsson takım için mücadele etti. O da değerli bir oyuncu. Şampiyonluklarda çok fazla rolü var. İşlemeyen bir şeyi değiştirdim" dedi

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