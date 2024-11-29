  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Asist uzmanı

Asist uzmanı

Galatasaray'da ilerlemiş yaşına rağmen oynadığı futbolla gençlere taş çıkartan Dries Mertens, Alkmaar maçında da kalitesini ortaya koydu. 'Asist Uzmanı' Belçikalı forvet, karşılaşmanın 43. dakikasında Hollanda'da da sahne aldı. 43. dakikada Mertens'in sağ taraftan şık ortasında Osimhen, arka direkte müthiş yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzaklaştırmak için müdahalesinde top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı. Tecrübeli yıldız, Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3. asistini yaparken, 2 de gol katkısı sağladı. Bu sezon oynadığı 20 maçta 4 gol, 6 asiste ulaşmayı başardı. Öte yandan Alkmaar maçı öncesinde röportaj veren, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Asist uzmanı
Galatasaray'da ilerlemiş yaşına rağmen oynadığı futbolla gençlere taş çıkartan Dries Mertens, Alkmaar maçında da kalitesini ortaya koydu. 'Asist Uzmanı' Belçikalı forvet, karşılaşmanın 43. dakikasında Hollanda'da da sahne aldı. 43. dakikada Mertens'in sağ taraftan şık ortasında Osimhen, arka direkte müthiş yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzaklaştırmak için müdahalesinde top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı. Tecrübeli yıldız, Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3. asistini yaparken, 2 de gol katkısı sağladı. Bu sezon oynadığı 20 maçta 4 gol, 6 asiste ulaşmayı başardı. Öte yandan Alkmaar maçı öncesinde röportaj veren, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.
Reklam
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü!
DİĞER
Avrupa Ligi'nde en çok puan toplayan ülkeler belli oldu! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe...
Suriye'de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep'te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da...
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
3 puanı çektik aldık 3 puanı çektik aldık 01:54
Nefes aldılar Nefes aldılar 01:50
Ustaların imzası Ustaların imzası 01:49
İhtiyar delikanlı! İhtiyar delikanlı! 01:49
Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... Jose Mourinho: Bu maçı idare etmek çok zordu... 01:36
F.Bahçe Çekya'da geri döndü! F.Bahçe Çekya'da geri döndü! 01:36
Daha Eski
İşte UEFA güncel ülke puanımız! İşte UEFA güncel ülke puanımız! 01:36
AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! AZ Alkmaar'ın hocasından G.Saray-F.Bahçe kıyası! 01:36
Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... Beşiktaş'ta toplantı kararı! Bronckhorst... 01:36
İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... İsrailli oyuncudan asker selamı! Gözler UEFA'da... 01:36
Gio'dan istifa yanıtı! Gio'dan istifa yanıtı! 01:35
Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... Buruk: Kazanmak istiyorduk ama... 01:35