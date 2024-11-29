DİĞER
Asist uzmanı
Galatasaray'da ilerlemiş yaşına rağmen oynadığı futbolla gençlere taş çıkartan Dries Mertens, Alkmaar maçında da kalitesini ortaya koydu. 'Asist Uzmanı' Belçikalı forvet, karşılaşmanın 43. dakikasında Hollanda'da da sahne aldı. 43. dakikada Mertens'in sağ taraftan şık ortasında Osimhen, arka direkte müthiş yükselerek kafayla topa vurdu. Koopmeiners'ın uzaklaştırmak için müdahalesinde top gol çizgisini geçti. Hakem, VAR uyarısının ardından golü geçerli saydı. Tecrübeli yıldız, Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3. asistini yaparken, 2 de gol katkısı sağladı. Bu sezon oynadığı 20 maçta 4 gol, 6 asiste ulaşmayı başardı. Öte yandan Alkmaar maçı öncesinde röportaj veren, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.