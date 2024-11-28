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Haberler Galatasaray Okan Buruk: Kazanmak istiyorduk ama...

Okan Buruk: Kazanmak istiyorduk ama...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Bu karşılaşmayı teknik direktör Okan Buruk değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:12 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:16
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Okan Buruk: Kazanmak istiyorduk ama...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Bu karşılaşmayı teknik direktör Okan Buruk değerlendirdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Kötü başladık, çok kötü başladık. Erken gol yedik. Moral olarak aşağı çekti bizi. Planladığımız oyunu ikinci yarı oynadık. Hem daha önde oynadık hem Davinson'u merkeze girmesi hem Metehan'ın sağa girmesiyle daha iyi oynadık. Daha üretken olduğumuz yer ikinci yarıydı. Erken golün verdiği moral bozukluğuyla ilk yarıyı istediğimiz gibi oynayamadık.

Devre arasında oyuncularıma 'Rahat olun' dedim. Top ayağımızdayken rahat değildik. Kazanmak istiyorduk. Son dakika golü ofsayt dediler, öncesinde penaltı gibi gözüktü. Genel olarak baktığımızda kazanmak istiyorduk.

İlk yarıda rakip 2-0'ı yakalayabilirdi ama ikinci yarıda kaçan pozisyonlar, direkten dönen toplar vardı. Daha iyisini yapabilirdik aslında, kalite ve oyun gücü olarak.

Sonuçta deplasman maçı, kazanmak istiyorduk ama 1 puan aldık. İlk 8'e girmek için bir sonraki deplasman daha önemli.

Oyuncularımız oyun içerisinde yoruldu ama ikinci yarıdaki performans beni mutlu etti.

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