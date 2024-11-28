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Haberler Galatasaray Galatasaray Mustafa Cengiz'e anma programı düzenledi

Galatasaray Mustafa Cengiz'e anma programı düzenledi

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için vefatının 3. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 15:27
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Galatasaray Mustafa Cengiz'e anma programı düzenledi

Ulus Mezarlığı'ndaki kabir başında düzenlenen anmaya Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel sekreter Eray Yazgan, Cengiz yönetiminde yer alan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ile sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı anma, edilen dualarla sona erdi.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Bugün sevgili Mustafa başkanın vefatının 3. yıl dönümü. Onu anmak için burada toplandık. Galatasaray'a hizmet etmek bir aşktır. Bu aşkı hissedenler Galatasaray'a hizmet eder. Mustafa başkan da öyle birisiydi. Kendisine rahmet diliyorum. Galatasaray'a ettiği hizmetlerden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Tabii hepimizin geçeceği yol bu. Ahirete intikal ettikten sonra bu şekilde anılmak da güzel bir şey. Galatasaray ailesi olarak tekrar kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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