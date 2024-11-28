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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldız istatistikleriyle Avrupa'nın en büyük 10 liginde zirvenin sahibi oldu. İşte Osimhen'in çarpıcı istatistikleri... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 09:49
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GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen attığı gollerle kısa süre içinde Sarı-Krımızılı taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Cimbom'un yıldızı attığı goller ve istatistikleriyle dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Aslan'ın süper yıldızı, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok şut çeken futbolcular sıralamasında zirvede yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Takvim'de yer alan habere göre, Osimhen, 5.3 şut ortalamasıyla ilk sırada yer alırken onu Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Yıldız oyuncunun maç başı şut ortalaması 5.2. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, şut ortalamasında Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Sporting Lizbon'un golcüsü Gyökeres, Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik

Sarı-Kırmızılı forma altında bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

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