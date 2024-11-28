GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa'da zirve Osimhen'in! İşte o çarpıcı istatistik
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı yıldız istatistikleriyle Avrupa'nın en büyük 10 liginde zirvenin sahibi oldu. İşte Osimhen'in çarpıcı istatistikleri... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre, Osimhen, 5.3 şut ortalamasıyla ilk sırada yer alırken onu Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland takip ediyor.
Yıldız oyuncunun maç başı şut ortalaması 5.2. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, şut ortalamasında Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Sporting Lizbon'un golcüsü Gyökeres, Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane gibi isimleri geride bırakmayı başardı.
Sarı-Kırmızılı forma altında bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.
İşte o liste...
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