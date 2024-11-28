AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda? | Galatasaray maçı ne zaman?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Avrupa Ligi'nde son olarak Fenerbahçe'yi 3-1 yenen AZ Alkmaar, 6 puanla 17. sırada yer alırken sarı-kırmızılılar ise hanesine yazdırdığı 10 puanla ligin 3. sırasında bulunuyor. Sallai, Mauro Icardi, Ismail Jakobs Kaan Ayhan'ın dorma giymeyeceği maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Peki AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Kasius, Penetra, Goes, Wolfe, Kwakman, Koopmeiners, Meerdink, Mijnans, Smit, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Berkan, Mertens, Yunus, Osimhen.

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HEDEF İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. AZ Alkmaar ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı da 3-2 yenerken, RFS ile ise 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar da Elfsborg'u 3-2 ve Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken, Athletic Bilbao'ya 2-0 ve Tottenham'a 1-0 kaybetti.

AVRUPA'DA 322. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 322 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 441 kez havalandırırken, kalesinde 484 gol gördü.

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Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 98 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 158 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 127 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 20 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 6 olmak üzere oynadığı 20 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

YUNUS AKGÜN'DE HEDEF 'GOL KRALLIĞI'

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmada 12 kez rakip fileleri havalandırırken, bu performansıyla da en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün de kaydettiği 4 golle Avrupa'da takımın en skoreri olarak yer alıyor. 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde oynadıkları PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşarken, Olimpiakos'tan El Kaabi ve Porto'dan Samu ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

HOLLANDA İLE 9. RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bugüne kadar Hollanda takımlarıyla 8 kez mücadele ederken, 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte bütün maçlarını PSV ile oynadı. Cimbom, Hollanda temsilcilerine karşı son galibiyetini ise 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

AZ Alkmaar ise Türkiye'den Fenerbahçe, Başakşehir ve Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, 4 kez kazandı, 3 defa da berabere kaldı. Hollanda ekibi son olarak bu sezon evinde Fenerbahçe ile oynadı ve 3-1'lik skorla galip geldi.

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14 MAÇLIK 'ASLAN' SERİSİ

Bu sezon en son İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakalarda yenilmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 10'u Süper Lig, 4'ü de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 mücadelede, 12 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, en son ligde Bodrum FK ile deplasmanda karşılaştı ve 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA listesinde olmadığı için, Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan da sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak.

HOLLANDA'DA 6. SIRADA

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde bu sezon 13 karşılaşmaya çıktı. Maarten Martens'in öğrencileri, ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. AZ Alkmaar geçtiğimiz hafta deplasmanda mücadele ettiği Sparta Rotterdam'ı 2-1'lik skorla yendi.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic yönetecek. Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ile Alexandru Cerei yapacak. Maçın 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak. Müsabakada VAR'da Catalin Popa, AVAR'da da Sebastian Coltescu görev alacak.