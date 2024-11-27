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Haberler Galatasaray Sistem rotasyonu

Sistem rotasyonu

Teknik Direktör Okan Buruk sezon başından bu yana birçok formasyon denedi. Hem tekli forvet hem de çiftli forvet şeklinde 3 farklı sistemi sahada uygulamaya çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Sistem rotasyonu

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un uyguladığı farklı formasyonlar gözden kaçmıyor. Tek forvet ve çift forvet şeklinde 3 farklı formasyonu sahada uygulamaya çalıştı. İcardi, Osimhen ve Batshuayi gibi üst düzey forvetleri olan Okan Buruk en doğru seçimi yapmaya gayret etti. Sallai de sürpriz opsiyon konumunda. Bilhassa zorluk seviyesi yüksek maçlarda çift forvet dikkatlerden kaçmadı.

ÖNEMLİ GALİBİYETLER GELDİ

Osimhen öncesi 4-3-2-1'e başvuran Okan Buruk, Batshuayi ile Süper Kupa'daki Beşiktaş ve Young Boys maçlarında çift forvet denemişti. Osimhen sonrası ise çift forvete tamamen geçildi. 4-3'lük Elfsborg ile 3-2'lik Tottenham zaferleri ve 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında İcardi-Osimhen oynadı. İcardi'nin sakatlığı sonrası Bodrum maçında da çift forvet uygulandı.

BAŞARILI FORMASYONLAR

Okan Buruk; çift forvetle çıktığı maçlarda farklı formasyonlar denedi. 4-2-3-1 ana planının yanında 3-4-1-2 ve 4-4-2 sistemleri uygulandı. 4-4-2'lik formasyonda orta sahada zaman zaman iki 6 numara vardı. 3-4-1-2'li sistemde forvet arkası rolünde Mertens oynadı. Mertens söz konusu.

BATSHUAYİ VERİM SAĞLADI

Çift forvet hamlesinde Michy Batshuayi çok verimli oldu. Batshuayi attığı 6 golün 5'ini kenardan gelip buldu. Young Boys deplasmanında kenardan gelip 2. forvet olarak 2 gol atan Batshuayi, Hatay ve Bodrum maçlarında da galibiyet gollerini benzer şekilde attı.

FORVETLER DAMGA VURDU

G.Saray'ın çift forvetle oynadığı maçlarda golcü futbolcular sahne aldı. 4-3'lük Elfsborg maçında İcardi ağları sarsarken, 3-2'lik Tottenham zaferinde Osimhen iki golle coştu. 2-1'lik Beşiktaş derbisinde de Osimhen yine sahneye çıktı. Ligde 3-3'lük Kasımpaşa beraberliğinde Osimhen 2, İcardi 1 gol attı.

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