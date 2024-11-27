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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan dikkat çeken Hakim Ziyech sözleri!

Okan Buruk'tan dikkat çeken Hakim Ziyech sözleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı basın toplantısında açıklamalarda bulundular. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 22:18
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Okan Buruk'tan dikkat çeken Hakim Ziyech sözleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Zor maç olacağını biliyoruz ama hafta boyunca çok ciddi hazırlıklar yaptık. Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Herkes biliyor ki biz bu turnuvanın en büyük favorilerinden birisiyiz. İnşallah kazanarak adım adım devam etmek istiyoruz.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak.

-Hollandalı gazeteci: "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir."

-Okan Buruk: "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık."

Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz.

Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez.

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