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Haberler Galatasaray Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Jelert'in performansından memnun olmayan ve Jakobs'un sakatlık problemlerinden ötürü yönetime sol bek bölgesi için rapor veren Okan Buruk'un istediği isim ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın bedavaya getirmek istediği yıldız oyuncu | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:01
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, devre arasında yeniden yıldız isimlere yönelecek.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Icardı'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapması beklenen Galatasaray'da bu kez de sol bek ihtiyacı ortaya çıktı.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Jelert'in performansından memnun olmayan Okan Buruk, Jakobs'un da sık sık yaşadığı sakatlıkların ardından sol bek için yönetime raporunu sundu.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine son olarak Nicolas Tagliafico geldi.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Onefootball'dan derlediği habere göre; Okan Buruk, Jakobs'a alternatif olarak Tagliafico'yu kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Haberde, Galatasaray'ın mali sıkıntılar yaşayan Lyon'un Arjantinli yıldızını bedavaya kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Arjantinli sol bek oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor

Bu sezon Lyon'da 8 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol attı.

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