Galatasaray'a bedava sol bek! Okan Buruk Tagliafico'nun transferini istiyor
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Jelert'in performansından memnun olmayan ve Jakobs'un sakatlık problemlerinden ötürü yönetime sol bek bölgesi için rapor veren Okan Buruk'un istediği isim ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın bedavaya getirmek istediği yıldız oyuncu | GALATASARAY HABERLERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)
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Jelert'in performansından memnun olmayan Okan Buruk, Jakobs'un da sık sık yaşadığı sakatlıkların ardından sol bek için yönetime raporunu sundu.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların gündemine son olarak Nicolas Tagliafico geldi.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Onefootball'dan derlediği habere göre; Okan Buruk, Jakobs'a alternatif olarak Tagliafico'yu kadrosunda görmek istiyor.
Haberde, Galatasaray'ın mali sıkıntılar yaşayan Lyon'un Arjantinli yıldızını bedavaya kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Arjantinli sol bek oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon Lyon'da 8 maça çıkan tecrübeli oyuncu 1 gol attı.
Piyasa değeri 8 milyon Euro Tagliafico, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandı.
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