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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransız ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Ocak ayında takıma dönmesi beklenen Fildişili futbolcuyla ilgili İngiltere'den flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:45
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Geçtiğimiz sezon 102 puan toplayarak şampiyon olan ve tarihi bir dönem geçiren Galatasaray, 2023/24 yaz transfer döneminin de en hızlı takımlarından biri olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Wilfried Zaha'ydı.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan tecrübeli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Transferiyle büyük yankı uyandıran Fildişili futbolcu, performansıyla bekleneni veremedi.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen Zaha'yı Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'a kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

32 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibinde de istenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Lyon ile sadece 5 maçta süre alabilen tecrübeli kanat oyuncusu, 1 gollük bir katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Fransız ekibinin de Zaha'nın performansından memnun olmadığı ve Fildişili futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara dönecek olan Wilfried Zaha'nın eski takımı Crystal Palace'a gideceği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Manchester United ve Tottenham'da şef scoutluk yapan Mick Brown, Zaha'nın İngiliz ekibine transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

CRYSTAL PALACE'A DÖNME İHTİMALİ DÜŞÜK

Football Insider'a konuşan Brown, Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'ın dönme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

"GALATASARAY'A GİTTİĞİNDEN BERİ..."

Mick Brown konuyla ilgili "Crystal Palace'ın Zaha için çabalayacağını sanmıyorum. Palace onu herkesten iyi tanıyor ve orada çok yüksek bir itibar görüyor. Ancak Galatasaray'a gittiğinden beri ve şimdi de Lyon'daki performansı kırmızı bayrak kaldırdı.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

"ESKİ ZAHA OLMAYABİLİR"

Perde arkasında yaşanan bazı şeyler var ve bazı maçlarda kadro dışı bırakıldı. Benim için asıl mesele, kendileri için çok iyi işler başarmış bir oyuncuyu geri alabileceklerini düşünmenin kolay olması. Ancak o, daha önceki Wilfried Zaha olmayabilir. Bu yüzden bir forvet oyuncusu transfer etmek isterlerse başka yerlere bakacaklarını düşünüyorum. Kulübün kendisiyle olan bağlantısı nedeniyle her zaman gündemde olacak bir şey ve bu tür şeyler hızla gerçekleşebilir ancak şu anda düşündükleri bir transfer değil." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

Wilfried Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Zaha'dan Galatasaray'a bir kötü haber daha!

32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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