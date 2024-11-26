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Haberler Galatasaray Saatte 'bir' atıyor

Saatte 'bir' atıyor

Batshuayi G.Saray'ın Bodrum'u 1-0 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan girip yine golünü kaydetti. Geçen yıl F.Bahçe'de olduğu gibi Cimbom'un da 'nöbetçi golcüsü' olan 31 yaşındaki Belçikalı yıldız, istatistikleri ile göz doldurdu. Michy, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 18 resmi maçta 486 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 6 gol ve 2 asist yaparak, her 61.15 dakikada bir skora katkı verme başarısı gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 06:50
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Saatte 'bir' atıyor

Batshuayi G.Saray'ın Bodrum'u 1-0 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan girip yine golünü kaydetti. Geçen yıl F.Bahçe'de olduğu gibi Cimbom'un da 'nöbetçi golcüsü' olan 31 yaşındaki Belçikalı yıldız, istatistikleri ile göz doldurdu. Michy, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 18 resmi maçta 486 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde 6 gol ve 2 asist yaparak, her 61.15 dakikada bir skora katkı verme başarısı gösterdi.

Belçikalı yıldız, attığı 6 golün 5'ini sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti. Ayrıca, Süper Lig'deki 4 golünün 2'sini kafayla attı. Üç büyüklerde oynayan Michy Batshuayi'nin sözleşmesi, 2027 yılının Haziran ayında sona eriyor.

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