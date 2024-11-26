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Nelsson'da son dakika
Galatasaraylı Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya La Liga ekibi Real Betis ve İngiltere Premier Lig'den West Ham United, Danimarkalı stoperi ile ilgileniyor. Betis'in satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Cimbom'un kapısını çalacağı belirtiliyor. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
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