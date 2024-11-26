Muslera ile 1 yıl daha

Yönetim 2011 yılında beri forma giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 37 yaşındaki eldivenin opsiyon maddesini kullanacak.

Teknik direktör Okan Buruk, "Ben bırakmasını hiç istemiyorum"dedi, yönetim Muslera için harekete geçti.

2011'in yazında Lazio'dan 6.75 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando 37 yaşındaki eldivenin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yönetim, sarı-kırmızılılarla birçok şampiyonluk yaşayan ve kupa kaldıran Uruguaylı tecrübeli file bekçisinin opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Kaptan ile masaya oturulacak.Ayrılık iddiaları ortaya atılsa da aslında anlaşmasında 1 yıllık uzatma opsiyonu var.