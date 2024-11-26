Eşinden sözleşme açıklaması

Galatasaray ile sözleşmesi geçen sezonun sonunda biten ancak sarıkırmızılılarla yeni kontrat imzalayan Dries Mertens için eşi Kat Kerkhofs'tan açıklama geldi. Kerkhofs, "Dries'in sözleşmesi geçen yaz bitti. Bana gelip 'Belçika'ya döneceğiz' dedi. Ben de 'Hayır, olmaz. Evimi yeni buldum. Ciro anaokuluna gidiyor. Burada yeni arkadaşlar edindim. Şimdiden ayrılmak mı? Galatasaray ile konuş ve kalabiliyorsan lütfen kal' dedim. İstanbul'da kalmak istiyorum" diye konuştu.

37'LİK EFSANE MERTENS

Cimbom'un 10 numarası yıllara adeta meydan okuyor. Sezon başından beri G.Saray'ın en istikrarlı futbolcusu olan 37 yaşındaki ismin istatistikleri parmak ısırtıyor.

Galatasaray'a 2022 yazında imza atan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda çıktığı 103 maçta 23 gol atarken 30 da asist yaptı.

37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı. İşte Mertens'in rakamları: - Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).

6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi. 4 gol 5 asistle Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.

Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sında tabelayı değiştirdi. Derbide F.Bahçe'ye attığı golle gerçek Galatasaraylı oldu.