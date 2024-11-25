Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu
Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson’un durumu netlik kazanmaya başladı. Danimarkalı stoper hangi takıma transfer olacağı resmen duyuruldu. İşte detaylar…
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:14
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Galatasaray'da Davinson Sanchez cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.
Kolombiyalı oyuncu yerine Victor Nelsson'un forma giymesi beklenirken Okan Buruk ilk 11'de Metehan Baltacı'ya şans verdi.
Buruk, maç öncesi Nelsson'un Danimarka Milli Takımı ile kampta olduğu ve sadece bir antrenmana çıktığını söyledi.
Süper Lig devinde mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacının en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Birçok talibi olan 26 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aspor.com.tr'den Bedirhan Altundağ'ın Todofichajes'ten derlediği habere göre; Victor Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor.
Haberin detaylarında, Betis'in ezeli rakibi Sevilla'nın bu transferi daha önce bitirme aşamasına geldiği ancak Galatasaray'ın inadını kıramadığı belirtildi.
TEKLİFİN DETAYLARI DA YER ALDI
Victor Nelsson için çıkan haberde, Real Betis'in bu transferi hangi şartlarda tamamlamak istediği de duyuruldu.
Yeşil-beyazlı ekip, Nelsson'u kiralık olarak kadrosuna katıp sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmeyi istiyor.
Galatasaray'ın bu teklifi kabul etmemesi halinde yaz transfer döneminde Danimarkalı oyuncunun sözleşmesinde son yıla girmesinden faydalanarak bu transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.
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