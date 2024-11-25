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Haberler Galatasaray Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Victor Nelsson’un durumu netlik kazanmaya başladı. Danimarkalı stoper hangi takıma transfer olacağı resmen duyuruldu. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:07 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:14
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Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, Bodrum FK'ya konuk oldu.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Kolay geçmesi beklenen mücadelede sarı-kırmızılılar, oldukça zorlandı.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Ancak 2'nci yarının başında oyuna giren Michy Batshuayi'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Galatasaray'da Davinson Sanchez cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Kolombiyalı oyuncu yerine Victor Nelsson'un forma giymesi beklenirken Okan Buruk ilk 11'de Metehan Baltacı'ya şans verdi.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Buruk, maç öncesi Nelsson'un Danimarka Milli Takımı ile kampta olduğu ve sadece bir antrenmana çıktığını söyledi.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Süper Lig devinde mutsuz olduğu bilinen yıldız savunmacının en geç sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Birçok talibi olan 26 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Aspor.com.tr'den Bedirhan Altundağ'ın Todofichajes'ten derlediği habere göre; Victor Nelsson, La Liga'nın köklü ekiplerinden Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Haberin detaylarında, Betis'in ezeli rakibi Sevilla'nın bu transferi daha önce bitirme aşamasına geldiği ancak Galatasaray'ın inadını kıramadığı belirtildi.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

TEKLİFİN DETAYLARI DA YER ALDI

Victor Nelsson için çıkan haberde, Real Betis'in bu transferi hangi şartlarda tamamlamak istediği de duyuruldu.

Victor Nelsson için ayrılık vakti! Transfer olacağı takım belli oldu

Yeşil-beyazlı ekip, Nelsson'u kiralık olarak kadrosuna katıp sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmeyi istiyor.

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