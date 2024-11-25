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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin sakatlığı sonrası önceliğini forvet bölgesine veren sarı kırmızılı yönetim Joaquin Correa'yı gündemine aldı. Cimbom Arjantinli yıldız oyuncuyu listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı takımda forvet hamlesi planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Mauro İcardi'nin sakatlığı sonrası ocak ayında kadroya yeni bir golcünün getirilmesi hedefleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joaquin Correa'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Arjantin basınında çıkan haberlerde; 30 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Bu sezon Inter'de 4 resmi maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, 128 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Arjantinli forvet Correa sezon başında kiralık gittiği Marsilya'dan geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Inter'in deneyimli yıldızı ocak ayında elden çıkarmak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi

Correa kariyeri boyunca 6 farklı takımın formasını 384 maçta giyerken bu periyotta 65 gol atıp, 43'te asist yapmayı başararak toplamda 108 gole direkt etki etti.

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