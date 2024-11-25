TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Arjantinli forvet! Joaquin Correa listeye eklendi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Icardi'nin sakatlığı sonrası önceliğini forvet bölgesine veren sarı kırmızılı yönetim Joaquin Correa'yı gündemine aldı. Cimbom Arjantinli yıldız oyuncuyu listesine ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Arjantin basınında çıkan haberlerde; 30 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılıların listesinde olduğu öne sürüldü.
Bu sezon Inter'de 4 resmi maçta 1 gol atıp, 2 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, 128 dakika sahada kaldı.
Arjantinli forvet Correa sezon başında kiralık gittiği Marsilya'dan geri dönmüştü.
Inter'in deneyimli yıldızı ocak ayında elden çıkarmak istediği bildirildi.
Correa kariyeri boyunca 6 farklı takımın formasını 384 maçta giyerken bu periyotta 65 gol atıp, 43'te asist yapmayı başararak toplamda 108 gole direkt etki etti.
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