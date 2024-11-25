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Haberler Galatasaray Bizi şampiyon yapacak

Bizi şampiyon yapacak

Okan Buruk, oyuncularına alınan üç puanın değerini bu sözlerle açıkladı. Bodrum deplasmanındaki galibiyetin çok kritik olduğunun altını çizen Okan Buruk dönüş uçağında, "Çok önemli bir galibiyet. Şampiyonluk maçımız oldu. Bu maç bizi şampiyon yapacak" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Bizi şampiyon yapacak

Galatasaray, zorlu Bodrum FK deplasmanından Michy Batshuayi'nin ikinci yarıda attığı golle üç puanı aldı ve şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçti. Teknik direktör Okan Buruk da hem alınan üç puanın hem de 12 maçta 34 puan alarak yeni bir rekor kırmanın mutluluğunu yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de bileği bükülmeyen tecrübeli teknik adam, Galatasaray'la üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü lig şampiyonluğunu kazanmak istediğini öğrencilerine söyledi.

ÇOK ÖNEMLİYDİ

Bodrum deplasmanın dönüş uçağında yöneticilere ve futbolculara bir konuşma yapan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Şampiyonluk maçımız oldu. Zorlu bir deplasmanı geride bıraktık. Belki de şampiyonluğu getirecek üç puanı kazandık. Milli takım dönüşü, zorlu fikstür öncesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet oldu bizim için... Bu maç bizi şampiyon yapacak üç puan oldu. Önemi ilerleyen haftalarda daha iyi anlaşılacak" sözlerini sarf etti.

ADIM ADIM İLERLİYOR

Kariyer basamaklarını tek tek çıkan Okan Buruk, 2017-2018 sezonunda Akhisar'la Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'le Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Buruk, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçti. Sarı-kırmızılı takımla iki sezonda iki kez şampiyonluk yaşayan ve birçok rekora imza atan deneyimli teknik adam, 3. şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor.

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