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Haberler Galatasaray Sabırlı oynadık ve kazandık

Sabırlı oynadık ve kazandık

Galatasaray'da Lucas Torreira, Bodrum FK maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Sabırlı oynadık ve kazandık

Milli aralardan sonra maçların zor geçtiğini söyleyen Lucas Torreira, "Biz çok iyi hazırlanmıştık. Zor olacağını biliyorduk. Zor bir saha, inanılmaz bir rüzgar vardı, bizi zorladı. Sabırlı oynadık, 10 kişi kaldılar, ondan sonra boşluk bulmak kolaylaştı. Çok mutluyuz" dedi. Yapılan övgülerin önemli olmadığını söyleyen Torreira, "Her gün çalışıyorum ki hafta sonlarında kendimi göstereyim. Galatasaray için çalışıyorum. Takım kazanıyorsa ben mutluyum" ifadelerini kullandı. Torreira, galibiyeti hayatını kaybeden Galatasaray taraftarına adıyoruz" diye konuştu.

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