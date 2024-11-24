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Haberler Galatasaray İkinci sarı doğru

İkinci sarı doğru

Sarı-kırmızılı teknik adam, 3 puanı değerlendirdi. Okan Buruk, Bodrum FK’nın kırmızı kartına değinerek, “Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart” yorumunu yaptı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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İkinci sarı doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK galibiyeti sonrası konuştu. Buruk, "Zorlu gelmedi, kolay geldi de ikinci golü bir türlü atamadık. Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor" dedi. Kırmızı kart anına değinen deneyimli hoca, "Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim" yorumunda bulundu.

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