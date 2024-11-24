İkinci sarı doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK galibiyeti sonrası konuştu. Buruk, "Zorlu gelmedi, kolay geldi de ikinci golü bir türlü atamadık. Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor" dedi. Kırmızı kart anına değinen deneyimli hoca, "Rakibimiz ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Çok doğru ikinci sarı kart. Nereden bakarsanız bakın ikinci sarı ve kırmızı kart doğru. Herkes bunu söylüyor. Bunun altını çizelim" yorumunda bulundu.