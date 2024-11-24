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Haberler Galatasaray Cankurtaran

Cankurtaran

Nöbetçi golcü Batshuayi, Bodrum'da Galatasaray'ı ipten aldı. Belçikalı yıldız, ikinci yarıda oyuna girdi. 9 dakika sonra Mertens'in asistinde ağları sarstı. Bu sezon attığı 6 golün 5'ini sonradan oyuna girdiği 4 maçta filelere astı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Cankurtaran

Süper Lig lideri Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi, sonradan girip attığı gollerini Bodrum'da da sürdürdü. Karşılaşmanın ikinci yarısında genç stoper Metehan Baltacı'nın yerine oyuna giren Belçikalı yıldız, 9 dakika sonra sahne aldı ve sarı-kırmızılıları adeta ipten aldı. 54. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada ceza sahası içinde bulunan Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇTIR GOL ŞOV

Galatasaray'ın 31 yaşındaki tecrübeli santrforu Batshuayi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 resmi maçta boy gösterirken, 6 kez fileleri havalandırdı. Bu 6 golünün 5'ini sonradan oyuna girerek kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys (2), Süper Lig'de Hatayspor, Samsunspor ve Bodrum FK maçlarında gollerini sıraladı. Ayrıca, ligdeki 4 golünün 2'sini de kafasıyla buldu. Bu sezon 18 maçta boy gösteren Batshuayi, 6 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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