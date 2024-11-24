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Haberler Galatasaray Aslan gibisi yok

Aslan gibisi yok

Ligde 12 maç sonunda 34 puana ulaşan Galatasaray rekor kırdı. Bodrum FK deplasmanında kazanmasını bile sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihine de adını yazdırdı. Okan Buruk’un ekibi, yoluna 11 galibiyet, bir beraberlikle devam edip, namağlup ünvanını korumayı başardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Aslan gibisi yok

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, Bodrum FK deplasmanında 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar 12 maçta 34 puan alıp en iyi lig başlangıcını elde etti. Aslan, ataklarla başladı. 6'da Abdülkerim'in ortasında Barış Alper kafayı vurdu kaleci Gökhan çıkardı. 16'da Sallai'nin soldan orta şut karışımı topunda Gökhan yine başarılıydı. İlk yarıdaki en kritik an 45'te yaşandı. Bodrum FK'da Ege Bilsel, Torreira'ya yaptığı hareketin ardından ikinci sarıyla kırmızı kart gördü.

BATSMAN FARKI

2. yarıya Batshuayi'yi alarak başlayan Galatasaray, golü 54'te buldu. Belçikalı forvet yine kurtarıcı rolünü üstlendi, şık bir kafa golüyle 1-0'ı sağladı. 66'da Osimhen topu getirdi, pasını da iyi yere çıkardı, Ziyech boş kaleye golü yapamadı. 71 ve 73'te Sousa kritik kurtarışlar yaptı. Önce Sallai'nin ardından Ziyech'in şutunda Portekizli kaleci izin vermedi. 83'te Sousa bu kez Osimhen'i durdurdu. 90'da Bodrum FK'da Gökdeniz'in şutu direğe takıldı, maçın kırılma anı yaşandı.

TARTIŞMALI KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 45. dakikasında Ege Bilsel, Lucas Torreira ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü. Faul düdüğünü çalan hakem Muhammet Ali Metoğlu, ikinci sarı kartını gösterdi. kırmızı kart verdi. Volkan Demirel ve Bodrum FK'lı oyuncular yoğun itirazda bulunsa da Metoğlu kararını değiştirmedi.

ZIYECH ZORU BAŞARDI

Oyuna 62. dakikada dahil olan Hakim Ziyech, 66'da ise adeta zoru başardı. Osimhen'in ceza sahası içindeki pasında bomboş kale önünde fırsat bulan Faslı yıldız, golü yapamadı, topu auta attı.

17

Aslan, deplasmanda üst üste 17. maçında kaybetmedi. Sarı- kırmızılılar dış sahada en son 11 Kasım 2023'te Hatayspor'a yenilirken, o tarihten bu yana, 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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