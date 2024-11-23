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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi!

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında kazandığı penaltıya gönderme yaparak TFF'yi eleştirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 18:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında kazandığı penaltı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN AYARLARI BOZUYOR"

Metin Öztürk: "Akabinde bu yine ikinci sıradaki rakibimizin yöneticilerinin çıktığı kanala çıktı gene geldi bizi suçladı. Sayın başkan vekilimiz İbrahim Hatipoğlu'nu suçladı. İnanılır gibi değil. Kayseri'de bir maç oynanıyor. Bir penaltı var, akıllara ziyan! Hakem hata yapabilir, bu normal, dön bir VAR'a git! Kostic, adamın ayağına basıyor, 4. dakikada, bu herkesin ayarını bozuyor! Bütün ayar bozuluyor, bari VAR'a git!"

"TFF BAŞKANI BİZİ ŞOK EDİYOR"

"İbrahim Başkan bizi şok ediyor, federasyon bizi şok ediyor, inanamıyorum. İbrahim başkan çok saygı duyduğum biri. İki kere konuştu. İlk konuştu Okan Hoca ile ilgili. Mourinho'nun bizim Türklüğümüzü aşağılamak dahil yapmadığı kalmadı, bir tane laf yok! Okan Hoca'ya hemen laf yetiştirildi." ifadelerini kullandı.

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