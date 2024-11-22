Yapı Galatasaray'a karşı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Pasifik Holding ile gerçekleşen imza töreninde gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Özbek; futbol kamuoyundaki 'yapı' tartışmalarına değinip, "Yapı, yapı, yapı, yapı diye konuşanlara sorun. Türk futbolunda yapı varsa Galatasaray'a karşı var. Evirip çevirip başka formata sokmak istiyorlar, bu çok net" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN BİZİM FUTBOLCUMUZ

Başkan Dursun Özbek, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar kalacağını bir kez daha vurgulayıp, "Osimhen çok başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcuyu izletmekten gurur duyuyoruz. Osimhen bu sezon bizim futbolcumuz, transfer döneminde bütün kulüpler tabii ki Osimhen'i ister. Harcama limitlerinin oluşmasını bekliyoruz, daha çok erken." diye ekledi.

ICARDI'Yİ MARTTA BEKLİYORUM

Mauro Icardi'nin sakatlığını anlatan ve çok üzüldüğünü bildiren Dursun Özbek, "Icardi çok önemli biri, katkıları herkesin gözü önünde. Icardi, belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Yanına gittim, 'Üzülme' dedim, Galatasaray onun yuvasıdır. Mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Ben onun babası yaşındayım. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara" ifadelerini kullandı.

YABANCI VAR UYGULANDI

Yabancı VAR hakemiyle ilgili son günlerde başlayan söylemlere değinen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçmişte uygulandı. Dolayısıyla bu tamamen futbol federasyonunun inisiyatifi içinde bir husus. TFF'nin alacağı karara Galatasaray olarak karşı çıkmayız. Onların görevi zaten. TFF'den önümüze böyle mi diye bir soru, bir talep gelmedi. TFF'nin alacağı karar bizim için önemlidir. Saygı duyulması gerekir" bilgisini verdi.

5. YILDIZIN PEŞİNDEYİZ

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu aktaran Dursun Özbek, "Galatasaray 5. yıldızın peşinde olacak. Galatasaraylı taraftarlar ve Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek istiyoruz" dedi.

ÇİN İLE GÖRÜŞMELER

Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yapılan görüşmede, Çin ile yapılabilecek sponsorlukların görüşüldüğünü belirten Dursun Özbek, "Doğu Perinçek iyi bir Galatasaraylı, görüşme yaptık. Galatasaray'ın Uzak Doğu'da Çin ile yapacağı sponsorluk anlaşmalarında destek verebileceğini söyledi. Bu konuda birkaç öneri getirdi. Galatasaray, Türk futbolunun önemli bir markası. Dünyada bilinirliği de en yüksek olan spor kulübü. Çok önemli iki sponsorluk için kendisi ile görüştük. Çin ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyorum. Belki Çin'e de bir ziyaretimiz olacak" diye aktardı.

BEN TEZCANLIYIM

Dursun Özbek, Bankalar Birliği'nde çıkmak istediklerini dile getirip, "Bankalar Birliği'nden çıkmak için Florya sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Florya projesinin ihalesinin yapılmasıyla beraber Bankalar Birliği'nden çıkmamız mümkün olacaktır. İnşallah yılbaşından evvel çıkmak istiyoruz. Ben tezcanlıyım, tarih verip tutmadığı zaman hesap vermek durumunda kalıyoruz. Tarih vermeden, en kısa sürede bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

VİZYONER BİR BAŞKANIMIZ VAR

Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, transfer çalışmalarından bahsetti. Kavukçu, "Bizim vizyoner bir başkanımız var. Başkanım liderliğinde İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ile beraberiz. Sadece transfere bakmıyoruz. Transferde Galatasaray bir futbolcuyu isterse o masada oluruz. Bu da başkanımın vizyonuyla. Galatasaray, hocamızın belirlediği noktalarda doğru transferleri yapabilecek güçte. Yeter ki beraber olalım. Tüm Galatasaray ailesi birlikte olursa daha çok Osimhenler geleceğine inanıyorum" diye konuştu.