Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i
Galatasaray, milli aranın ardından deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 31 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi Okan Buruk'un muhtemel 11'i de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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İşte Galatasaray'ın Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...
MUSLERA
KAAN
NELSSON
ABDÜLKERİM
BARIŞ ALPER
TORREIRA
SARA
YUNUS
MERTENS
SALLAI
OSIMHEN
DİĞER