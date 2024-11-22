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Haberler Galatasaray Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

Galatasaray, milli aranın ardından deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 31 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele öncesi Okan Buruk'un muhtemel 11'i de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 11:51
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Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK deplasmanına çıkacak.

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar geride kalan 12 haftanın ardından 31 puanla liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

Öte yandan Okan Buruk, Bodrum FK maçında zorunlu rotasyona gidecek.

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Bodrum FK maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

MUSLERA

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

KAAN

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

NELSSON

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

TORREIRA

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

SARA

Galatasaray'da rehavete yer yok! İşte Okan Buruk'un Bodrum FK maçı 11'i

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