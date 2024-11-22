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Haberler Galatasaray Büyük ayrıcalık

Büyük ayrıcalık

Victor Osimhen, “Sahaya çıktığımda adımı bağırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin adınızı haykırması benim için büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Büyük ayrıcalık

Dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da Galatasaray'daki günlerini anlattı. Osimhen, Galatasaray taraftarlarını çok sevdiğini belirtti. 25 yaşındaki golcü, "Açıkçası geldiğimde bu kadar ilgi olmasını beklemiyordum. Ama İstanbul'a geldiğimde havaalanında bu kadar çok insanı görmek muhteşemdi" diye konuştu. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da çok güzel bir ortam olduğunu ifade ederek, "Taraftarlarımız, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp ve aile olduğunu gösteriyor. Sahaya çıktığımda adımı bağırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin adınızı haykırması benim için büyük bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

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