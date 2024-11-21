TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek
Galatasaray'da Victor Osimhen'in yeni partneri ocak ayında netleşecek. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücumda eksilen Cimbom'da Niyeryalı golcü öne çıkıyor. Okan Buruk'un çift forvetli sisteminde 22 yaşındaki yıldızın Osimhen'le yan yana oynaması amaçlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Okan Buruk'un çift forvetli sisteminde Gift Orban'ın Victor Osimhen'in yeni partneri olması bekleniyor.
İKİ NİJERYALI YILDIZ
Hem ligin ikinci yarısında hem de Avrupa Ligi'nde ileri gidebilmek adına forvet hattındaki gücü korumak isteyen Okan Buruk; iki Nijeryalı yıldız yan yana oynatmayı hedefliyor.
Olympique Lyon'da özellikle bu sezon başında istediği ortamı bulamayan Orban da Osimhen gibi dünya çapında bir forvetle beraber oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca ikilinin vatandaş olmaları saha içinde ve dışında avantaj olarak duruyor.
MiLLİ TAKIMDA YOK
Gift Orban henüz Nijerya Milli Takımı'nda forma giymedi. Aynı zamanda Togo vatandaşlığı da bulunan Orban'ın milli takım konusunda sessiz kalması dikkat çekiyor.
Genç futbolcunun Nijerya Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Victor Osimhen'le Galatasaray'da buluşması halinde bu yöndeki kararının da etkilenebileceği vurgulanıyor.
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