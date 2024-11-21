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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yeni partneri ocak ayında netleşecek. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücumda eksilen Cimbom'da Niyeryalı golcü öne çıkıyor. Okan Buruk'un çift forvetli sisteminde 22 yaşındaki yıldızın Osimhen'le yan yana oynaması amaçlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Galatasaray'ın ocak ayı öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Mauro İcardi'nin şanssız sakatlığı sonrası forvet arayışına giren Cimbom'da Gift Orban bir adım önde duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Olympique Lyon'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan 22 yaşındaki yıldız futbolcu için planlar bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Okan Buruk'un çift forvetli sisteminde Gift Orban'ın Victor Osimhen'in yeni partneri olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

İKİ NİJERYALI YILDIZ
Hem ligin ikinci yarısında hem de Avrupa Ligi'nde ileri gidebilmek adına forvet hattındaki gücü korumak isteyen Okan Buruk; iki Nijeryalı yıldız yan yana oynatmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Olympique Lyon'da özellikle bu sezon başında istediği ortamı bulamayan Orban da Osimhen gibi dünya çapında bir forvetle beraber oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca ikilinin vatandaş olmaları saha içinde ve dışında avantaj olarak duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

MiLLİ TAKIMDA YOK
Gift Orban henüz Nijerya Milli Takımı'nda forma giymedi. Aynı zamanda Togo vatandaşlığı da bulunan Orban'ın milli takım konusunda sessiz kalması dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

Genç futbolcunun Nijerya Milli Takımı'nın en önemli yıldızı olan Victor Osimhen'le Galatasaray'da buluşması halinde bu yöndeki kararının da etkilenebileceği vurgulanıyor.

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