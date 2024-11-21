TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da forvet planı! Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek

İKİ NİJERYALI YILDIZ Hem ligin ikinci yarısında hem de Avrupa Ligi'nde ileri gidebilmek adına forvet hattındaki gücü korumak isteyen Okan Buruk; iki Nijeryalı yıldız yan yana oynatmayı hedefliyor.

Olympique Lyon'da özellikle bu sezon başında istediği ortamı bulamayan Orban da Osimhen gibi dünya çapında bir forvetle beraber oynamaya sıcak bakıyor. Ayrıca ikilinin vatandaş olmaları saha içinde ve dışında avantaj olarak duruyor.