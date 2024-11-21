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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek konuşuyor | CANLI İZLE

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek konuşuyor | CANLI İZLE

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 11:30
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek konuşuyor | CANLI İZLE

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor.

Bu açıklamaları haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

OSIMHEN TRANSFERİ

Dursun Özbek: "Osimhen, Galatasaray'ın futbolcusudur. Çok da başarılı bir futbolcu. Türk futbolseverlere böyle bir futbolcu izletmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray'ın misyonlarından biri budur. Geçmişe bakın; Sneijder, Drogba, Hagi, Icardi, Osimhen... Galatasaray'ın bu manada öncülüğü, Türk insanına dünya yıldızlarını izlettirme görevi var. Osimhen, bu sezon bizim futbolcumuz. Sezonun bitiminde, transfer döneminde elbette ki bütün kulüpler, herkes Osimhen'i transferi etmek ister. En önemli faktörlerden bir tanesi, harcama limitleri. Onun için daha çok erken. Bildiğiniz gibi limitler çerçevesinde transfer kapasitesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun, bu sürecin devam ettiğini, şöyle söyleyeyim, sezon sonuna kadar Galatasaray ligdeki 5. yıldızın peşinde koşacaktır. En önemli vizyonu, hedefi budur. Galatasaray hem taraftarlarına hem Türk futbolseverlere dünya yıldızlarını seyrettirmek isteyen bir kulüptür."

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