Adım adım Arias

Kanat bölgesine transfer yapacak Galatasaray'da Jhon Arias konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarıkırmızılılar, Kolombiyalı yıldız için Fluminense ile anlaşma zemini yakaladı. Arias'ın kariyerine Avrupa'da bir kulüpte devam etmek istediğini vurgulaması Fluminense'nin direncini kırdı. Brezilya basınındaki haberlerde de 27 yaşındaki Arias'ın artık Galatasaray'a gitmeye çok yakın olduğu aktarıldı.

46 RESMİ MAÇTA 13 GOL ATTI, 8 ASİST YAPTI

Fluminense ile Haziran 2026'ya kadar kontratı olan deneyimli kanat oyuncusu, Galatasaray ile uzun vadeli sözleşme yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların tekliflerine 'evet' diyen Arias'ın Fluminense ile de görüşerek Avrupa'ya gideceğini aktardığı bildirildi. Tüm anlaşmalar nihayete varırsa Kolombiyalı yıldızın ocak ayında Galatasaray'da olacağı belirtildi. Jhon Arias bu sezon 46 resmi maçta 13 gol kaydetti ve 8 asist yaptı.

HİÇ AVRUPA'DA OYNAMADI

Jhon Arias kariyeri boyunca Avrupa'da oynamadı. Ülkesi Kolombiya'da parlayan Arias, Ağustos 2021'de Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'ye imza attı. 3 yıldır Fluminense'de olan Arias; 190 resmi maçta 42 gol, 42 asistle istikrarlı bir grafik yakaladı. Kolombiyalı oyuncu, Fluminense ile 2023'te Copa Libertadores'i de kazanmıştı.