Okan Buruk'tan müjde

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 31 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise 4 mücadeleden 10 puan çıkardı ve ilk 8'de yer alma adına önemli bir konumda. Sarı-kırmızılı ekibin başarısındaki kilit isimlerden biri olan deneyimli teknik adam Okan Buruk, HT Spor'a konuk oldu. Buruk'un Victor Osimhen ile ilgili sözleri taraftarları heyecanlan dırdı. Osimhen'in transfer sürecini anlatan Buruk, "Mertens ile iletişime geçtim. İcardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. 'İmkansız, çok zor olur' dediler.

Mevki olarak İcardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, İcardi için böyle" dedi. Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını dile getiren başarılı hoca, "Baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O maddenin hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı.

BİZDEN İYİSİ KİMSEDE YOK

Buruk son olarak şöyle konuştu: Batshuayi ve Osimhen ile ikili forvet oynamayı düşünüyoruz. Icardi, Batshuayi ve Osimhen üçlüsü kimsede yok. Hiçbir yerde yok. Real Madrid'in mesela orijinal 9'u yok. Milli Takımımızda da yok mesela.