Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatiopoğlu, Nijeryalı yıldızın sözleşmesinin detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
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Galatasaray forması altında başarılı performansını sürdüren Osimhen, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Adı Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi birçok dev kulüple anılan yıldız futbolcunun sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddia edilmişti.
"O MADDENİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"
Geçtiğimiz günlerde Habertürk'e konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maddeyi doğrulayarak "Kontratında madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk'un önceki akşam verdiği röportajında takımın forveti Osimhen'in ocak döneminde istemesi durumunda ayrılabileceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi.
SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO
Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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