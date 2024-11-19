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Haberler Galatasaray Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatiopoğlu, Nijeryalı yıldızın sözleşmesinin detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 09:38
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Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Galatasaray, dünyada manşetleri süsleyen bir hamleye imza atmıştı.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Cimbom, 1 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki golcüye 6 milyon Euro maaş ödeneceğini açıkladı.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Galatasaray forması altında başarılı performansını sürdüren Osimhen, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Adı Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi birçok dev kulüple anılan yıldız futbolcunun sözleşmesinde özel bir madde olduğu iddia edilmişti.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

"O MADDENİN HİÇBİR ÖNEMİ YOK"

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'e konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maddeyi doğrulayarak "Kontratında madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Teknik Direktör Okan Buruk'un önceki akşam verdiği röportajında takımın forveti Osimhen'in ocak döneminde istemesi durumunda ayrılabileceği yönündeki sözlerine açıklık getirdi.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

SERBEST KALMA MADDESİ 75 MİLYON EURO

Milliyet'e konuşan Hatipoğlu, "Osimhen'in durumu çok net, 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var. Oyuncunun bonservisine sahip olan Napoli'ye gidip bir kulüp bu parayı verirse ve İtalyan ekibi bunu değerlendirme kararı alırsa iş bitmiyor. Osimhen'in de rızası gerekiyor. Osimhen 'Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse yapacak bir şey yok zaten. Burada da iş bitmiyor. Herhangi bir kulüp hem Osimhen hem de Napoli ile anlaşırsa bize de gelmek zorunda. Mali bir külfeti elbette olacaktır onlar için" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı.

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