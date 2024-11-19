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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yapılacak dev teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:27 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:27
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi 2026 yılına kadar süren Lucas Torreira'nın geleceği merak konusu olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Uruguaylı yıldız, sene başında ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını belirtimişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Torreira açıklamasında "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Boca Juniors'a transferine açık kapı bıraka Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Juan Roman Riquelme, taraftarın istediği Galatasaraylı yıldızı Boca Juniors'a götürebilmek için dev bir bonservis ödemeyi göze aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Arjantin basını bu konuda girişimlerin sürdüğünü duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

18 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Arjantin basınına göre, Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Takvim'in derlediği haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı:

"Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira Galatasaray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakereye bağlı."

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam

Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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