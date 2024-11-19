GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Güney Amerika basını, sarı-kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yapılacak dev teklifi açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:27 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:27
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Torreira açıklamasında "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.
Boca Juniors'a transferine açık kapı bıraka Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Juan Roman Riquelme, taraftarın istediği Galatasaraylı yıldızı Boca Juniors'a götürebilmek için dev bir bonservis ödemeyi göze aldı.
Arjantin basını bu konuda girişimlerin sürdüğünü duyurdu.
Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçiren Lucas Torreira'yı renklerine bağlamak isteyen Arjantin ekibi Boca Juniors, bu konuda ısrarcı.
18 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Arjantin basınına göre, Lucas Torreira için Juan Roman Riquelme 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.
Takvim'in derlediği haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı:
"Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira Galatasaray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakereye bağlı."
Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 17 maça çıktı.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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