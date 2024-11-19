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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, yaşanan olaylar sonunda ayrılık kararı aldı. Bu gelişmeler sonrasında Arjantin'de karakolluk ve davalık olan ikili gündemden düşmüyor. Şimdi ise konu ilgili Wanda'dan flaş bir hamle geldi. İşte Wanda'nın boşanma şartı... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:21
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GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

Tottenham maçındaki sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ardından Arjantin'e giderek Wanda Nara ile karakolluk olan Mauro Icardi ülkesinde dinleniyor. Yıldız futbolcu hem boşanma sürecini takip ediyor hem de ameliyat olacağı günü bekliyor. Icardi, ülkesine gittikten sonraki yaşananların ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

Yıldız futbolcu havuz başından bir fotoğraf karesinin açıklama kısmına, "Gökyüzü bu yağmurlu günde ağlıyor... Ama biz hâlâ parlıyoruz." diye yazdı.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

Ardından kızlarıyla evde eğlendiği anların bir videosunu da yayınlayan Icardi, boşanma sürecinin ardından onlarla birlikte tamamen Türkiye'ye yerleşmenin planlarını yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR
NTV Spor'un Arjantin basınından derlediği habere göre, Icardi ve Nara'nın ayrılık süreciyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediği öne sürüldü. Haberlere göre Icardi'nin serveti yaklaşık 80 milyon euro. Wanda Nara bunun yarısına talip.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin İtalya, Arjantin ve Paris'te bulunan bu mülklerin toplam değeri 10 milyon euro. Ayrıca Icardi'nin değeri 1 milyon euro civarında olan üç lüks otomobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

"HEPSİ WANDA'NIN ABARTMASI"
Icardi şiddet iddialarının ardından, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullanmıştı.

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