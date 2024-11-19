GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?

SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR NTV Spor'un Arjantin basınından derlediği habere göre, Icardi ve Nara'nın ayrılık süreciyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediği öne sürüldü. Haberlere göre Icardi'nin serveti yaklaşık 80 milyon euro. Wanda Nara bunun yarısına talip.

Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin İtalya, Arjantin ve Paris'te bulunan bu mülklerin toplam değeri 10 milyon euro. Ayrıca Icardi'nin değeri 1 milyon euro civarında olan üç lüks otomobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.