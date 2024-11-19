GALATASARAY HABERLERİ | Wanda Nara'nın boşanma şartı! Icardi'den ne istiyor?
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, yaşanan olaylar sonunda ayrılık kararı aldı. Bu gelişmeler sonrasında Arjantin'de karakolluk ve davalık olan ikili gündemden düşmüyor. Şimdi ise konu ilgili Wanda'dan flaş bir hamle geldi. İşte Wanda'nın boşanma şartı... | Son dakika GS spor haberleri
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SERVETİNİN YARISINI İSTİYOR
NTV Spor'un Arjantin basınından derlediği habere göre, Icardi ve Nara'nın ayrılık süreciyle ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. Nara'nın, Icardi'nin toplam servetinin yarısını istediği öne sürüldü. Haberlere göre Icardi'nin serveti yaklaşık 80 milyon euro. Wanda Nara bunun yarısına talip.
Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 10 milyon euro kazanan Icardi'nin İtalya, Arjantin ve Paris'te bulunan bu mülklerin toplam değeri 10 milyon euro. Ayrıca Icardi'nin değeri 1 milyon euro civarında olan üç lüks otomobilinin bulunduğu tahmin ediliyor.
"HEPSİ WANDA'NIN ABARTMASI"
Icardi şiddet iddialarının ardından, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullanmıştı.
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