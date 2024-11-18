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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Uzun zamandır sol bekte sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar birçok oyuncu transfer etmiş ancak istediği verimi alamıştı. Cimbom, bu sezon yaz transfer döneminde Ismail Jakobs'u transfer ederek nihayet sorun çözüldü diye düşünürken Senegalli futbolcunun sakatlığıyla sarsıldı. Bu doğrultuda Galatasaray, ocak ayında bir sol bek transferi yapmak üzere rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak

25 yaşındaki İngiliz yıldız için ön görüşmeler başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak

Asıl mevkisi sol bek olan Mitchell, birçok maçta orta sahanın solunda da başarıyla görev yaptı.

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