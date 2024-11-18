TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray sol bekini Ada'da buldu! Jakobs'un boşluğunu dolduracak
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Uzun zamandır sol bekte sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar birçok oyuncu transfer etmiş ancak istediği verimi alamıştı. Cimbom, bu sezon yaz transfer döneminde Ismail Jakobs'u transfer ederek nihayet sorun çözüldü diye düşünürken Senegalli futbolcunun sakatlığıyla sarsıldı. Bu doğrultuda Galatasaray, ocak ayında bir sol bek transferi yapmak üzere rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelen son isim... (GS SPOR HABERİ)
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