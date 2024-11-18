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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Galatasaray, ara transferde kadrosuna bir kanat oyuncusu eklemek istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihinin Kolombiyalı Jhon Arias olduğu biliniyor. Ancak transferde problem yaşanması halinde, B planı olarak yönetimin listesine kariyerini İtalya'da sürdüren İsveçli o yıldızı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Ara transfer döneminde ilk olarak kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray yönetimi bu kez hızlı adımlar atıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Sezon başında transferde geç kalındığı için eleştiriler alan Sarı-Kırmızılılar bu kez kolları erken sıvamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Takvim'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Jhon Arias için Fluminense ile görüşmelerini sürdüren yönetim, B planını da belirledi.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

HAYAL KIRIKLIĞI

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jesper Karlsson'la ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan İtalya'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Bologna'da beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Geçen sezon Serie A'da 7 maçta 345 dakika forma giyebilen ve gol katkısı veremeyen Karlsson bu sezon da şu ana kadar 5 karşılaşmada oynayabildi.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

187 dakikada 1 kez ağları havalandıran İsveçli yıldız 2022-23 sezonunda Alkmaar formasıyla dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

3'LÜ SİSTEME DE UYGUN

Tüm kulvarlarda 33 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Jesper Karlsson ardından da Bologna'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi

Tecrübeli futbolcunun orta alanın kanatlarında da oynaması ve 3'lü sisteme de uygun olması tercih sebebi olarak gösteriliyor.

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