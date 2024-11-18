TRANSFER HABERLERİ | Arias olmazsa İsveçli yıldız! Galatasaray alternatifini belirledi
Galatasaray, ara transferde kadrosuna bir kanat oyuncusu eklemek istiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihinin Kolombiyalı Jhon Arias olduğu biliniyor. Ancak transferde problem yaşanması halinde, B planı olarak yönetimin listesine kariyerini İtalya'da sürdüren İsveçli o yıldızı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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HAYAL KIRIKLIĞI
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jesper Karlsson'la ilgileniyor.
Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan İtalya'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Bologna'da beklentileri karşılayamadı.
Geçen sezon Serie A'da 7 maçta 345 dakika forma giyebilen ve gol katkısı veremeyen Karlsson bu sezon da şu ana kadar 5 karşılaşmada oynayabildi.
187 dakikada 1 kez ağları havalandıran İsveçli yıldız 2022-23 sezonunda Alkmaar formasıyla dikkat çekmişti.
3'LÜ SİSTEME DE UYGUN
Tüm kulvarlarda 33 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Jesper Karlsson ardından da Bologna'ya transfer olmuştu.
Tecrübeli futbolcunun orta alanın kanatlarında da oynaması ve 3'lü sisteme de uygun olması tercih sebebi olarak gösteriliyor.
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