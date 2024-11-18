TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 9 milyon Euro bonservis ile renklerine bağladığı Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, beklentilerin altında kalmıştı. Sarı kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde uygulanacak flaş bir karar verdi. Öte yandan Jelert'ten eleştirilere yönelik açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Habere göre Elias, kendisine talip olan takımlardan birine kiralanarak formunu yeniden kazanması ve daha fazla süre alarak oyununu olgunlaştırması amacıyla "kış temizliği" listesine dahil edildi.
Oyuncu, geçtiğimiz gün ülkesinde verdiği röportajda ise ilk defa yurt dışına taşınacak olmasından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer olurken zorlu bir süreç geçirdiğini anlatmıştı.
Jelert ardından kendisine yönlendirilen eleştirilere de, "Kulüp o kadar büyük ki, ilk maçtan bir şey sunamazsanız bu durumdan memnun olmayanlar olabiliyor." diyerek cevap verdi.
Genç oyuncu ayrıca TV2 Danimarka'ya yaptığı açıklamaya, "Buradaki her maçtan çok şey öğreniyorum çünkü üzerimde çok fazla baskı var. Bu kararı verdiğim için mutluyum." diye ekledi.
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