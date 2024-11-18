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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 9 milyon Euro bonservis ile renklerine bağladığı Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, beklentilerin altında kalmıştı. Sarı kırmızılı yönetim, 21 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde uygulanacak flaş bir karar verdi. Öte yandan Jelert'ten eleştirilere yönelik açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 09:52
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı oyunculardan birisi Danimarkalı Elias Jelert'ti. 21 yaşındaki sağ bek için Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis ödendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

5 yıllık sözleşme dahilinde 5.5 milyon Euro maaş kazanması beklenen oyuncu, bu sezon çıktığı 14 maçta 396 dakika süre aldı ve istenilen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Ülkesi Danimarka'da spor haberleri sitesi Indkast'ın belirttiğine göre Jelert, beklentilerin altında kaldığından dolayı kiralanacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Habere göre Elias, kendisine talip olan takımlardan birine kiralanarak formunu yeniden kazanması ve daha fazla süre alarak oyununu olgunlaştırması amacıyla "kış temizliği" listesine dahil edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Oyuncu, geçtiğimiz gün ülkesinde verdiği röportajda ise ilk defa yurt dışına taşınacak olmasından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer olurken zorlu bir süreç geçirdiğini anlatmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Jelert ardından kendisine yönlendirilen eleştirilere de, "Kulüp o kadar büyük ki, ilk maçtan bir şey sunamazsanız bu durumdan memnun olmayanlar olabiliyor." diyerek cevap verdi.

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