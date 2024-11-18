TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş Elias Jelert kararı! Devre arasında...

Habere göre Elias, kendisine talip olan takımlardan birine kiralanarak formunu yeniden kazanması ve daha fazla süre alarak oyununu olgunlaştırması amacıyla "kış temizliği" listesine dahil edildi.

Oyuncu, geçtiğimiz gün ülkesinde verdiği röportajda ise ilk defa yurt dışına taşınacak olmasından dolayı sarı kırmızılı takıma transfer olurken zorlu bir süreç geçirdiğini anlatmıştı.