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Haberler Galatasaray Kupa koleksiyonu

Kupa koleksiyonu

Okan Buruk, futbolculuk ve teknik direktörlük döneminde zaferlere adını yazdırdı. Deneyimli çalıştırıcı, efsanesi olduğu Galatasaray'da futbolcuyken 17 kupa kazandı. Teknik direktörlük sonrası da 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa ile tarihe geçmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Kupa koleksiyonu

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Okan Buruk; futbolculuk ve teknik direktörlük günlerinde unutulmaz başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı forma altında tam 17 kupa kazanan Buruk, teknik adamlık sürecinde ise 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray tarihinde tam 20 kupa kaldıran Okan Buruk, kulübün unutulmazları arasına girdi. Okan Buruk, kulüp tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadı.

24 SENESİ GALATASARAY'DA

Başarılı futbol adamı; oyunculuk döneminde sarı-kırmızılı formayı 1991-2001 ve 2006-2008 yıllarında iki farklı dönemde giydi. Okan Buruk; 7 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Buruk; teknik direktörlük döneminde ise 2022'de göreve geldiği Galatasaray'da üst üste 2 lig şampiyonluğu ve 1 TFF Süper Kupası kaldırdı. Deneyimli isim; profesyonel futbol hayatının 24 senesini Galatasaray'da geçirdi.

HEDEF 5. YILDIZ

Galatasaray'da yeni başarılar hedefleyen Okan Buruk, gözünü 5. yıldıza dikti. Sarı-kırmızılı takımın başında son 2 yılın şampiyonu olan Buruk, üst üste 3. lig zaferini amaçlıyor. Futbolculuk döneminde üst üste 4 şampiyonluk gören tecrübeli futbol adamı, antrenörlük döneminde de üst üste 3. şampiyonluğunu görmek istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA 3.'LÜK

A Milli Takım tarihinde de önemli bir yeri olan Okan Buruk, 2002 Dünya Kupası'ndaki tarihi 3.'lük başarısında kadroda yer aldı. Buruk, futbolculuk kariyerinde toplamda 54 kez ay-yıldızlı formayı giydi, 8 gol atıp 4 asist yaptı.

TÜM KULVARLARDA BAŞARI

Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tüm kulvarlarda başarılı oldu. UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan takımda olan Okan Buruk; Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaşadı.

İLK 10'DA YER ALDI

Teknik direktörlük kariyerinin en başarılı günlerini Galatasaray'da geçiren Okan Buruk kulüp tarihine geçti. Deneyimli çalıştırıcı, 113 maça çıkıp kulüp tarihinde en fazla görev alan 8. teknik adam oldu.

Okan Buruk, futbolculuk döneminde iki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadı, toplamda 18 kupa kazandı. Beşiktaş'ta bir kez sadece Türkiye Kupası alan Okan Buruk, Galatasaray'da ise toplamda 17 kupa kaldırdı. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde 5 kupa kaldırdı. Başakşehir'le bir lig şampiyonluğu, Akhisarspor'la da Türkiye Kupası zaferi alan Buruk; Galatasaray'la ise 2 lig ve 1 TFF Süper Kupası kaldırdı.

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