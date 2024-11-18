Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı oyuncuya son olarak Manchester United'ın talip olduğu öğrenilmişti. Bu transferde son durum belli oldu. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 17:22
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Kırmızılıların, Osimhen için Napoli'ye Joshua Zirkzee ve 30 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenilmişti.
NAPOLI'DEN MANU'YA RET!
İtalyan basını, Napoli'nin bu teklife verdiği yanıtı da resmen duyurdu.
aspor.com.tr'den Bedirhan Altundağ'ın II Mattino'dan derlediği habere göre; Napoli, Manchester United'ın teklifini reddetti.
Çizme ekibinin, Victor Osimhen için sadece nakit ücret için gelen teklifleri kabul edebileceği öğrenildi.
KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Sık sık ocak ayında takımdan ayrılacağı yönünde iddialar cıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu iddiları yalanlayarak sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını açıklamıştı.
Osimhen'in bu açıklaması sarı-kırmızılı camiayı rahatlatsa da olası bir ayrılık durumun hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalara yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.
9 MAÇA ÇIKTI
Victor Osimhen, Galatasarya formasını şu ana kadar 9 resmi maçta sırtına geçirdi.
1.86 boyundaki yıldız santrfor bu mücadelelerde 645 dakika sahada kaldı.
Osimhen toplamda 8 gol ve 4 asist üreterek takımına büyük bir skor katkısı vermeyi başardı.
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