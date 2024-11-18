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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı oyuncuya son olarak Manchester United'ın talip olduğu öğrenilmişti. Bu transferde son durum belli oldu. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 17:22
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Süper Lig lideri Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başlamışken takımda geleceği en çok merak edilen ise hiç şüphesiz Victor Osimhen.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızın adı gündemden düşmüyor.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Birçok talibi olduğu bilinen golcü oyuncuya son olarak İngiliz devi Manchester United talip olmuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Kırmızılıların, Osimhen için Napoli'ye Joshua Zirkzee ve 30 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenilmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

NAPOLI'DEN MANU'YA RET!

İtalyan basını, Napoli'nin bu teklife verdiği yanıtı da resmen duyurdu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

aspor.com.tr'den Bedirhan Altundağ'ın II Mattino'dan derlediği habere göre; Napoli, Manchester United'ın teklifini reddetti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Çizme ekibinin, Victor Osimhen için sadece nakit ücret için gelen teklifleri kabul edebileceği öğrenildi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sık sık ocak ayında takımdan ayrılacağı yönünde iddialar cıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu iddiları yalanlayarak sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını açıklamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Osimhen'in bu açıklaması sarı-kırmızılı camiayı rahatlatsa da olası bir ayrılık durumun hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalara yapıldığı haberleri gündeme gelmişti.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

9 MAÇA ÇIKTI

Victor Osimhen, Galatasarya formasını şu ana kadar 9 resmi maçta sırtına geçirdi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

1.86 boyundaki yıldız santrfor bu mücadelelerde 645 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Manchester United'a mı transfer olacak? İşte son durum

Osimhen toplamda 8 gol ve 4 asist üreterek takımına büyük bir skor katkısı vermeyi başardı.

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