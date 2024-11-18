Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...
Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili ortaya atılan takımdan ayrılık iddialarının ardından karar verildi. İşte sarı kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcu için milli aradan sonra izleyeceği yol... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cumartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadeleyi kazanmak istiyor.
Hafta sonuna odaklanan sarı kırmızılılarda gözden düştüğü düşünülen Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Aslan'da yeniden forma giymeye başlayan Ziyech, milli arayı iyi değerlendiriyor.
Takımla çalışmalarda son derece istekli olan Faslı futbolcunun; daha fazla süre alacağı belirtildi.
Okan Buruk'un da çok beğendiği yıldız futbolcunun özellikle sıkışık fikstürde çok fayda sağlayacağı düşünülüyor.
DİĞER