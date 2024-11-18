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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Galatasaray'da Faslı yıldız Hakim Ziyech ile ilgili ortaya atılan takımdan ayrılık iddialarının ardından karar verildi. İşte sarı kırmızılı yönetimin, tecrübeli futbolcu için milli aradan sonra izleyeceği yol... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 10:10
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Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaştı.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Bu mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-2 kazanırken golleri Victor Osimhen(2) ile Michy Batshuayi kaydetti.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Bu mücadele sonrasında milli araya lider giren Cimbom'da sezon çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Cumartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu mücadeleyi kazanmak istiyor.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Hafta sonuna odaklanan sarı kırmızılılarda gözden düştüğü düşünülen Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan Hakim Ziyech hamlesi! Milli aradan sonra...

Aslan'da yeniden forma giymeye başlayan Ziyech, milli arayı iyi değerlendiriyor.

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