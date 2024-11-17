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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray krizi fırsata çevirdi. Cimbom, finansal açıdan ciddi sorunlar ve küme düşme sıkıntısıyla karşı karşıya olan Fransız takımının yıldız ismine kancayı taktı. Lyon o ismi satma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Fransa'da Olympique Lyon forması giyen Rayan Cherki, sarı-kırmızılıların takibine girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Fransa'da ciddi ekonomik sıkıntıları olan ve Ligue 1'de küme düşme tehlikesi bulunan Olympique Lyon, Cherki'yi satış listesine koydu. Gelişmeleri yakından takip eden Cimbom, 21 yaşındaki futbolcu için ocak ayında harekete geçmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

EN İYİ TEKLİF VERENE

Bu sezon Olympique Lyon'da 11 resmi maça çıkan Cherki 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız hem ofansif oyun kurucu hem de kanatlarda forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Fransız yıldızla Avrupa'dan birçok önemli takım da ilgileniyor. Ligue 1'de küme düşmemek için bütçesini güçlendirmek zorunda olan Lyon'un Cherki'ye gelecek en iyi teklifi değerlendireceği aktarıldı. Galatasaray'ın ilgi gösterdiği başarılı oyuncuyu PSG de yakından izliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

LYON'DAN AÇIKLAMA

Olympique Lyon'dan Rayan Cherki'nin geleceğiyle alakalı açıklama geldi. Lyon Başkanı John Textor, "Cherki, değerini artıran bir oyuncu. Ocakta kalmasını isteriz. Ama oyuncunun kararı da önemli" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Rayan Cherki, bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip oldu. 21 yaşındaki Cherki, Fransa'da Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta 79 dakika oynadı. Olympique Lyon; Avrupa Ligi'nde 23 Ocak 2025 tarihinde Fenerbahçe ile de karşılaşacak. Cherki'nin geleceği o tarihteki maça kadar netleşecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

ÖNCELİK 5 BÜYÜK LİG

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Rayan Cherki, transfer görüşmelerini ikinci planda tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Ocak ayına herhangi bir kulüple görüşmek istemediği bildirilen Cherki'nin önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu bildirildi.

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