TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı

Fransız yıldızla Avrupa'dan birçok önemli takım da ilgileniyor. Ligue 1'de küme düşmemek için bütçesini güçlendirmek zorunda olan Lyon'un Cherki'ye gelecek en iyi teklifi değerlendireceği aktarıldı. Galatasaray'ın ilgi gösterdiği başarılı oyuncuyu PSG de yakından izliyor.