TRANSFER HABERİ - Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Lyon'un yıldızını takibe aldı
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray krizi fırsata çevirdi. Cimbom, finansal açıdan ciddi sorunlar ve küme düşme sıkıntısıyla karşı karşıya olan Fransız takımının yıldız ismine kancayı taktı. Lyon o ismi satma kararı aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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EN İYİ TEKLİF VERENE
Bu sezon Olympique Lyon'da 11 resmi maça çıkan Cherki 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız hem ofansif oyun kurucu hem de kanatlarda forma giyebiliyor.
Fransız yıldızla Avrupa'dan birçok önemli takım da ilgileniyor. Ligue 1'de küme düşmemek için bütçesini güçlendirmek zorunda olan Lyon'un Cherki'ye gelecek en iyi teklifi değerlendireceği aktarıldı. Galatasaray'ın ilgi gösterdiği başarılı oyuncuyu PSG de yakından izliyor.
LYON'DAN AÇIKLAMA
Olympique Lyon'dan Rayan Cherki'nin geleceğiyle alakalı açıklama geldi. Lyon Başkanı John Textor, "Cherki, değerini artıran bir oyuncu. Ocakta kalmasını isteriz. Ama oyuncunun kararı da önemli" dedi.
BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU
Rayan Cherki, bu sezon Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a rakip oldu. 21 yaşındaki Cherki, Fransa'da Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı maçta 79 dakika oynadı. Olympique Lyon; Avrupa Ligi'nde 23 Ocak 2025 tarihinde Fenerbahçe ile de karşılaşacak. Cherki'nin geleceği o tarihteki maça kadar netleşecek.
ÖNCELİK 5 BÜYÜK LİG
Sarı-kırmızılıların gündemindeki Rayan Cherki, transfer görüşmelerini ikinci planda tutuyor.
Ocak ayına herhangi bir kulüple görüşmek istemediği bildirilen Cherki'nin önceliğinin Avrupa'nın 5 büyük ligi olduğu bildirildi.
PSG'YE SOĞUKLAR
Olympique Lyon kulübü; Rayan Cherki için en iyi teklifi beklese de PSG'nin oyuncularını almasını istemiyor.
Ligue 1'deki güç dengesini de gözeten Lyon'un Fransa dışından gelecek tekliflere daha sıcak bakacağı aktarıldı.
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