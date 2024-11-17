Çocukların idolü

Dünyaca ünlü forvet oyuncusu Victor Osimhen; Galatasaray'da kısa sürede gönülleri kazandı. Attığı goller, ortaya koyduğu performans, samimi hareketleri ve hırsıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Özellikle Galatasaray'da çocukların örnek aldığı isim olan Nijeryalı yıldız, kısa sürede idol haline geldi. Sanki uzun yıllardır sarı-kırmızılı formayı giyer gibi kulüple özdeşleşen Osimhen'in kalması çok isteniyor. Sadece sarı- kırmızılıların değil, Türkiye'de tüm futbolseverlerin çok sevdiği Victor Osimhen; Napoli'den sonra Galatasaray'da da adından söz ettirdi. Napoli'de 2022-23 sezonunda kazandığı Serie A şampiyonluğuyla tarihe geçen 25 yaşındaki futbolcu, ülkesi Nijerya'da da benzer şekilde çok seviliyor. Nijerya Milli Takımı tarihindeki en önemli isimlerden biri olarak görülen Victor Osimhen, futbol dünyasında da sevilen bir figür.

JUVE'NİN NİYETİ YOK

Avrupa'da birçok dev kulübün transfer listesinde olan Victor Osimhen'le ilgili İtalya'da ilginç bir detay göze çarptı. Çizme basınında yer alan haberde; Juventus'un şu anda Osimhen'i takip etmediği ve ara transferde kadrosuna katma gibi bir planın olmadığı aktarıldı.

GALATASARAY'DA KALACAK

Sky Sports'ta Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı belirtildi. Osimhen'in ocak ayındaki tekliflere kapıları kapattığı ifade edildi.

NAPOLİ'NİN OSİMHEN PLANI

Victor Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'nin flaş bir transfer çalışması yaptığı aktarıldı. İtalyan ekibinin Osimhen'den gelecek bonservisle Portekiz'de Sporting'le ses getiren Viktor Gyökeres'i kadrosuna katacağı bildirildi. Çizme basınında; Napoli'nin Osimhen'i satacağı ve 26 yaşındaki Gyökeres'i Sporting'den alacağı kaydedildi.