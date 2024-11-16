Osimhen fark attı

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı gollerin yanı sıra sergilediği performans ve takım içindeki pozitif halleriyle de taraftarların bir anda sevgilisi oldu. Rakip takımların da korkulu rüyası halinde gelen Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'de 4 büyük takımın yeni santrforları arasında en iyi grafik sergileyen isim oldu. Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri, geri kalan bölümde 6.68'lik reyting yakaladı. Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile de 7.25'lik oran tutturdu. Trabzonspor'un kiralık olarak renklerine bağladığı Simon Banza, iki rakibini geride bıraktı ve 7.34 reytingle Osimhen'in ardından ikinci sırada yer aldı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı ise; 7.92'lik reytingiyle yeni golcüler arasında zirveye çıktı.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Benin'e konuk olan Nijerya, rakibi ile 1-1 berabere kalırken Osimhen takımına 1 puanı getiren golü attı. G.Saray, Nijerya'nın gruptan çıkmayı garantilediği maçta attığı gol için futbolcusu için bir tebrik mesajı yayımladı.

ÜLKESİNDE ENGELLİ MERKEZİ AÇACAK

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, yaptığı açıklamada; "Sadio Mane'den ilham alıyorum. Senegal için yardımlarda bulunması harika. Ben de Afrika'daki engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Bir engelli merkezi açmak üzereyim. Herkesin eşit hissederek yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

TİMUR: İMZASI HAZİRANDA

Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, Almanya'da Hamburg Galatasaraylılar derneğinin açılışına katıldı. Taraftarın kendisine "Formada Osimhen'in imzası var mı?" sorusunu sorduğunu aktaran Erden Timur, "Futbolcuların sırayla imzaladığı şampiyonluk forması oluyor. İçeride biri sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye. Ben de ona 'haziranda inşallah Osimhen'in de imzası olacak' dedim" ifadelerini kullandı.