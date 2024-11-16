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Haberler Galatasaray İcardi’de ödem bekleniyor

İcardi’de ödem bekleniyor

Doktor Yener İnce, Jakobs ve İcardi'nin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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İcardi’de ödem bekleniyor

Doktor Yener İnce, İcardi'nin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. Maalesef ameliyatı zorunlu.

JAKOBS REHABİLİTASYONDA

Samsunspor maçında ağrı hisseden Jakobs'un, aşil tendonunda kasa yapışma yerinde kanama olduğunu belirten Dr. İnce, "Kasın içinde devam eden tendonda bir yırtık var. Tedavisini başladık. Rehabilitasyon süreci başladı. Özel enjeksiyon tedavisi ekleyip süreci bekleyeceğiz" diye konuştu.

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